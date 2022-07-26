مجدداً.. القضاء يؤجل محاكمة المتهم بقتل

2022/07/26 | 15:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم

الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهم بقتل

الخبير الامني "هشام الهاشمي" للمرة

الرابعة على التوالي.

وقال مصدر مطلع لوكالة نون الخبرية، إنه

"تقرر تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل

هشا

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