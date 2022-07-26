مؤتمر أمني في كربلاء لمناقشة خطة 'زيارة عاشوراء'.. هذه تفاصيلها

2022/07/26 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- كربلاءأعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الثلاثاء، عقد مؤتمر أمني موسع لبحث الخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام.

وذكر إعلام القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قائدي عمليات كربلاء الفريق الركن علي الهاشمي وشرطة المحافظة اللواء أحمد علي زويني، عقدا مؤتمراً أمنياً لمناقشة الاستعدادات الأولية للخطة الأمنية الخاصة بزيارة العاشر من محرم الحرام".

وأضاف البيان، أن المؤتمر حضره "مدراء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وآمري المحاور والاطواق وعدد كبير من ضباط الجيش والشرطة وممثلي العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية والحشد الشعبي لشرح ابعاد الخطة الأمنية وتوزيع المهام والواجبات".وأكد قائد الشرطة وفق البيان، أن "الاستعدادات هذا العام بدأت مبكرا بهدف تقديم افضل الخدمات الامنية للزائرين، والمحافظة على ديمومة الامن والنظام فضلا عن تلافي السلبيات التي من الممكن ان تحصل".

وتابع: "ستكون هناك انسيابية عالية في الدخول الا في حالات الضرورة القصوى مع تفعيل الدور الاستخباراتي بشكل موسع".وأشار إلى أنه "تمت مناقشة الخطة الامنية التي اعدت من قبل القادة الأمنيين الخاصة بزيارة عاشوراء ومن بينها ركضة طويريج الخالدة بشكل مفصل حيث ستكون هناك عمليات استباقية في عموم المحافظة قبل تنفيذ الخطة الأمنية".

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