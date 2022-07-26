روسيا تنسحب من مشروع محطة الفضاء الدولية

2022/07/26 | 16:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت روسيا، الثلاثاء، 26 تموز، 2022، أنها ستنسحب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد...

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