اندلاع حريق ’هائل’ أمام المستشفى التعليمي وسط البصرة (فيديو)

2022/07/26 | 16:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

اندلع حريق كبير، اليوم الثلاثاء، امام المستشفى التعليمي وسط البصرة.

وأظهر فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، اندلاع حريق هائل امام المستشفى التعليمي وسط البصرة.

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