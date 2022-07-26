مجلس الوزراء يوافق على تعيين هذه الشريحة

2022/07/26 | 16:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "بجهود حثيثة من قبل وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل ولأهمية تعزيز كوادر الشركات الإنتاجية، حصلت موافقة مجلس الوزراء في جلسة اليوم الثلاثاء، على تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي للعام الدراسي 2019 – 2020 والدفعات اللاحقة على ملاك الشركات الرابحة".

وأضاف البيان، أن "وزير النفط أوعز إلى الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتنفيذ التوجيه".

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