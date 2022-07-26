تقرير تركي: العراقيون أسسوا 159 شركة في تركيا منذ بداية 2022

2022/07/26 | 16:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- ترجمة

تأسست حوالي 9828 شركة مع شركاء أجانب في تركيا برأسمال إجمالي قدره 5.4 مليار ليرة تركية (300 مليون دولار) في النصف الأول من هذا العام ، وفقًا للبيانات الرسمية.

يمثل هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 64.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بدأت حوالي 884 شركة من الشركات التي تم تأسيسها في الفترة من يناير إلى يونيو العمل كشركات مساهمة و 8944 شركة محدودة ، في حين بلغت نسبة رأس المال الأجنبي 80.8٪ ، وفقًا لتقرير وكالة الأناضول (AA) الذي جمع البيانات من الاتحاد.



الغرف والتبادلات السلعية في تركيا (TOBB).

في حين أن حوالي 640 من تلك الشركات المنشأة حديثًا كانت مملوكة لإيرانيين ، 500 منها مملوكة لروس ، و 269 لشركة ألمانية ، و 266 شركة لسوريين و 186 لمصريين.



وتلا هذه الدول أصحاب 179 شركة من الأردن ، وباكستان بـ 162 شركة ، وأذربيجان بـ 160 شركة ، والعراق بـ 159 شركة ، والولايات المتحدة بـ 141 شركة.

بلغ إجمالي رأس مال الشركات مع شركاء إيرانيين 347.4 مليون ليرة تركية في فترة الستة أشهر.

يبلغ رأس مال الشركات مع الشركاء الروس 306.5 مليون ليرة تركية ، والشركاء الألمان 299.3 مليون ليرة تركية ، وتلك الشركات مع شركاء هونج كونج 230.5 مليون ليرة تركية ، وتلك الشركات مع شركاء بريطانيين 212.7 مليون ليرة تركية ، وتلك الشركات مع شركاء بلجيكيين 206.5 مليون ليرة تركية و أولئك مع الشركاء السوريين يبلغ إجمالي رأس مالهم 150.2 مليون ليرة تركية.

مع 6122 شركة ، احتلت اسطنبول المرتبة الأولى في قائمة المحافظات التي تم فيها تأسيس معظم شركات رأس المال الأجنبي في الفترة المذكورة.



تلتها محافظة جنوب أنطاليا بـ 767 ، والعاصمة أنقرة بـ 402 ، وجنوب مرسين بـ353 ، والشمال الغربي لمدينة بورصة بـ 262 شركة.



بلغ إجمالي رأس مال الشركات المذكورة التي تم تأسيسها في اسطنبول 3.3 مليار ليرة تركية.

تليها أنطاليا برأسمال 397.8 مليون ليرة تركية ، ثم بورصة برأسمال 350.8 مليون ليرة تركية ، ثم مرسين برأسمال 292.9 مليون ليرة تركية.

في بعض المقاطعات ، بما في ذلك أردهان وبيتليس وبارتين وتشانكيري وغوموشان وسينوب ، لم يتم إنشاء شركات رأس مال أجنبية.

وفي الوقت نفسه ، في النصف الأول من العام الماضي ، تم تأسيس حوالي 5،978 شركة مع شركاء أجانب برأس مال قدره 3.2 مليار ليرة تركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير تركي: العراقيون أسسوا 159 شركة في تركيا منذ بداية 2022 ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير تركي: العراقيون أسسوا 159 شركة في تركيا منذ بداية 2022 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).