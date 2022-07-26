تقرير: العراق أستورد 23 مليون كيلوغرام من الشاي السريلانكي في 6 أشهر

وتلت العراق الإمارات العربية المتحدة وروسيا وتركيا وأذربيجان والصين وألمانيا وتشيلي.
لم تتضمن التقارير الصادرات إلى الولايات المتحدة.
كما ذكرنا مؤخرًا ، كانت الولايات المتحدة مستوردًا رئيسيًا للشاي من الأرجنتين.
وأوضح التقرير أن سماسرة الشاي تحدثوا عن حدوث نقص عام في الإنتاج هذا العام في سريلانكا .
بلغ إجمالي الإنتاج المسجل حتى الآن في عام 2022 141.2 مليون كغم، بينما في عام 2021 ، بلغ الإنتاج لنفس الفترة 167.1 مليون كغم.
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