تقرير: العراق أستورد 23 مليون كيلوغرام من الشاي السريلانكي في 6 أشهر

2022/07/26 | 16:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح تقرير لموقع island أن العراق كان الوجهة الأولى لصادرات سريلانكا من الشاي، حيث ارتفعت الكميات بشكل حاد بنسبة 46 في المائة لتصل إلى 23.5 مليون كيلوغرام في أول 6 أشهر من 2022.

وتلت العراق الإمارات العربية المتحدة وروسيا وتركيا وأذربيجان والصين وألمانيا وتشيلي.



لم تتضمن التقارير الصادرات إلى الولايات المتحدة.



كما ذكرنا مؤخرًا ، كانت الولايات المتحدة مستوردًا رئيسيًا للشاي من الأرجنتين.

وأوضح التقرير أن سماسرة الشاي تحدثوا عن حدوث نقص عام في الإنتاج هذا العام في سريلانكا .



بلغ إجمالي الإنتاج المسجل حتى الآن في عام 2022 141.2 مليون كغم، بينما في عام 2021 ، بلغ الإنتاج لنفس الفترة 167.1 مليون كغم.

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