ما هي الدول الأكثر تضررًا بجدري القردة في المنطقة وحول العالم؟

2022/07/26 | 17:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها العدد الإجمالي للإصابات بجدري القردة التي بلغت 18,095 حالة حول العالم.

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