2022/07/26 | 17:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أبرز قرارات المجلس خلال جلسة اليوم.

وقال ناظم، خلال مؤتمر صحفي أعقب جلسة مجلس الوزراء وحضره مراسل وكالة خبر برس (واخ) إن “المجلس قرّر تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي، ووجه كذلك باستكمال العمل بمشروع مستشفى قوى الأمن الداخلي”.

وأضاف إن “مجلس الوزراء قرر استثناء بيع الدور واطئة الكلفة للأسر الفقيرة في ميسان من إجراءات المزايدة العلنية، وقرّر أيضاً تمويل محافظة واسط بملياري دينار لإنشاء الدور واطئة الكلفة”.

وبيّن أن “مجلس الوزراء أحال كذلك مشروع إسكان موظفي شبكة الإعلام العراقي إلى هيئة الاستثمار لتمكينهم من السكن، واستثنى في قرار ثانٍ شركة النفط العراقية من إخراج الحاويات المتكدسة في المنافذ الحدودية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بضمنها إسكان موظفي شبكة الإعلام العراقي” ناظم.. يعلن أبرز قرارات مجلس الوزراء في جلسة اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بضمنها إسكان موظفي شبكة الإعلام العراقي” ناظم.. يعلن أبرز قرارات مجلس الوزراء في جلسة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).