اجتماع حاسم لرونالدو مع إدارة مانشستر يونايتد

2022/07/26 | 17:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى مقر تدريبات فريقه، مانشستر يونايتد، صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة مستقبله.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن رونالدو حضر إلى مقر التدريبات برفقة وكيل أعماله، مواطنه خورخي مينديز.

وأضافت أن النجم البرتغالي انقطع عن الفريق الإنجليزي 3 أسابيع، وتخلف عن جولة الفريق الآسيوية استعدادا للموسم الجديد.

ولفتت إلى أن “الدون” بصدد عقد اجتماع مصيري مع المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، الهولندي إيريك تين هاغ، ومسؤولي النادي، وكذلك أليكس فيرغسون، المدرب الأسطوري ليونايتد، والذي كان وراء إغراء “الدون” بالعودة مجددا إلى “أولد ترافورد” في صيف 2021.

وأوضحت “ديلي ميل”، أن هذا اللقاء سيكون الأول بين رونالدو وتين هاغ، منذ إعلان النجم البرتغالي رغبته في الرحيل عن يونايتد.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن عودة رونالدو إلى مدينة مانشستر تبقى علامة إيجابية، ولكن لا يبدو واضحا إذا ما كان اللاعب ينوي الاستمرار مع الفريق، أم سيجدد رغبته في الرحيل هذا الصيف.

وانتشرت عدة أخبار منذ نهاية مايو الماضي تربط رونالدو بعدة أندية، من أبرزها بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، وجميعها رفضت تأكيد الاهتمام بالتعاقد معه، لتصبح خيارات الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات محدودة، مع انتصاف فترة الانتقالات الصيفية.

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