2022/07/26 | 17:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تستمر نسبة الاصابة بكورونا في العراق بالانخفاض التدريجي لتبلغ اليوم الثلاثاء 26% بعد ان كانت 28% يوم امس الاثنين.

وسجل العراق 2654 اصابة جديدة باجراء 9845 فحصا خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة بلغت 26%، وكانت قد وصلت لذروتها الايام الماضية الى 35%.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموجة الخامسة في طريقها للانتهاء.. نسبة الاصابة تستمر بالانخفاض وتصل لـ26%) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموجة الخامسة في طريقها للانتهاء.. نسبة الاصابة تستمر بالانخفاض وتصل لـ26%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).