الأخضر يُظلل بورصات الخليج قبيل اجتماع الفيدرالي.. فهل تستمر؟ محللون يجيبون

2022/07/26 | 17:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: عادت مؤشرات أغلب بورصات الخليج للصعود في ختام تعاملات الثلاثاء، تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط بقوة وسيطرة اللون الأخضر على أغلب البورصات العالمية مع مواصلة المتعاملين تنفيذ عمليات شراء انتقائي للأسهم الكبرى التي من المتوقع أن …

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