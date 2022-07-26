2022/07/26 | 17:10 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السياب : ترشيح الاطار للمكلف قد يعطي دافعا للكرد من اجل حسم الخلافات بشأن رئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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