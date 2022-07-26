وزارة الـدفـاع الروسيـة: مـركز التـنـسيـق الـمشتـرك لتصدير الحبوب الأوكرانية يبدأ عمله في إسطنبول

2022/07/26 | 17:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن مركز التنسيق المشترك، وفقا لبنود “مبادرة التفاهم للنقل الآمن للحبوب من موانئ أوكرانيا” سيبدأ عمله في صيغته الرباعية اليوم.وتابعت الوزارة أن الوفد الروسي سيضم مجموعة من الخبراء الروس، يصلون إلى إسطنبول اليوم، حيث يترأس … Readmore

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