2022/07/26 | 17:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعدت حدة "حوادث الكراهية" في تركيا، خلال الأيام الماضية، من زاوية العدد والفئة المستهدفة، وبينما كانت تستهدف في السابق وبالعموم اللاجئين السوريين، تحوّلت في الوقت الحالي لتطال شرائح مختلفة من الأجانب، سواء السياح منهم أو المقيمين.

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