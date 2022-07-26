مستشار الكاظمي: سلم الرواتب لا يزال فكرة وهناك توجه لمجلس الوزراء لإعادة كتابته

2022/07/26 | 17:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون

الفنية، هيثم الجبوري، اليوم الثلاثاء،

أن قانون سلم الرواتب لا يزال فكرة، وأن

هناك توجهاً لمجلس الوزراء لإعادة

كتابته، فيما أشار الى أن المحافظات

باشرت باطلاق 15 ألف درجة

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