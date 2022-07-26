نائب قائد العمليات المشتركة: لدينا خطط كاملة لمسك الشريط الحدودي مع تركيا (صور)

2022/07/26 | 17:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب قائد العمليات المشتركة

الفريق أول ركن عبد الامير الشمري،

اليوم الثلاثاء، أن هناك خطط كاملة لمسك

الشريط الحدودي مع تركيا، مبينا ان

الخطط ستعرض على القائد العام للقوات

المسلحة مصطفى الكاظمي.

و

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