محمد شياع السوداني.. المرشح لرئاسة مجلس الوزراء العراقي

2022/07/26 | 17:34 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد شياع السوداني سياسي عراقي بارز، بدأ نشاطه السياسي بحزب الدعوة الإسلامي عضوا لمجلس محافظة ميسان، ثم أسس بعدها تيار الفراتين عام 2019، تقلد عدة مناصب إلى أن تم ترشيحه لرئاسة مجلس الوزراء في 2022.

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