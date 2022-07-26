الهجرة تكشف عن وجود عدد هائل من العراقيين في اخطر بقعة بالعالم

2022/07/26 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الثلاثاء، عن وجود 29 ألف عراقي من أصل نحو 70 ألفاً مهاجر في مخيم الهول السوري، الخاضع لسلطة قوات "قسد"

وقال وكيل وزارة الهجرة كريم النوري، إن "مخيم الهول يضم 70 ألف نازح من جميع دول العالم، منهم 29 ألف عراقي"، وتحدث عن عودة 300 أسرة إلى منازلهم من أصل أكثر من 600 أسرة عادوا مؤخراً من مخيم الهول السوري.

وأضاف أن "وزارة الهجرة تقتصر مهامها على الإغاثة والإيواء وليس لها علاقة بالإجراءات الأمنية والتدقيق الأمني للأسر"، مشيراً إلى أن "الوزارة لديها نية بإنهاء ملف النازحين".

وتابع النوري أن "الوزارة أغلقت خلال فترة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 50 مخيماً، ولم يبق سوى 26 مخيماً في إقليم كردستان"، موضحاً أن "الوزارة تأمل من حكومة كردستان التعاون في إنهاء هذا الملف".

وقال مسؤول بوزارة الهجرة العراقي، ان "جهاز الأمن الوطني يتولى عملياً إدارة ملف النازحين في مخيم الهول، لكنه أشار إلى أن عملية إعادتهم قد تطول فترة أطول من المتوقع، خاصة في ظل وجود رفض سياسي من القوى الحليفة لإيران بشأن جهود إعادتهم.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأن "عمليات تدقيق أمنية شديدة تخضع لها الأسر العائدة، وتخضع أيضاً لبرامج تأهيل واندماج بالمجتمع تجري في مخيم الجدعة، وهو محطة استقرارهم بعد وصولهم إلى العراق".

عضو منظمة دجلة الناشطة في مجال الإغاثة الإنسانية محمد عباس الحديدي، قال إن "تجربة إعادة أكثر من 600 أسرة من مخيم الهول كانت ناجحة، ولم تسجل أي مشكلات حولها".

وأضاف أن "أكثر من 200 طفل التحق بالدراسة من الأسر العائدة، وهم بالنهاية ضحايا لا مجرمون"، مؤكداً أن جهود إعادتهم تتم من خلال قوات الأمن العراقية، وبرعاية التحالف الدولي، "لكن يبقى العدد العائد منهم قليلا جداً مقارنة بالموجودين هناك، خاصة مع وجود خطورة مستمرة على حياة الكثير منهم".

ووفقاً للحديدي، فإن فكرة وجود محطة انتقالية في العراق قبل عودة العوائل للمدن ضرورية "مع وجود برامج تأهيل ودمج، نظراً للفترة التي أمضوها في المخيم السوري، لكن المطلوب توسعة مخيم الجدعة جنوبي الموصل أو بناء آخر للسماح بعودة عدد أكبر منهم بالدفعات المقبلة".

والأربعاء الماضي، بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، ملف مخيم الهول السوري.

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