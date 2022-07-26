حفل زفاف يتحول الى تسمم جماعي في بغداد

2022/07/26 | 17:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تحولت احدى حفلات الزفاف، اليوم الثلاثاء، الى كابوس تسمم فيه جميع الحضور.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حفل زفاف في حي الخضراء تحول لحالة لتسمم جماعي لقرابة 80 شخصا".

وبين أن "ذلك بسبب تناول لفة همبرغر من المطعم ! واغلبهم من المعازيم الذين جاءوا من المحافظات".

وأوضح أن "المستشفيات لم تستقبل المصابين بسبب عدم وجود العلاج والاسرة الكافية".

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