2022/07/26 | 17:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..وجه مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، باستكمال العمل بمشروع مستشفى قوى الأمن الداخلي.وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي تابعه/المركز الخبري الوطني/، إن “مجلس الوزراء وجه باستكمال العمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الوزراء يوجه بإكمال مستشفى قوى الأمن الداخلي المركز الخبري الوطني.

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