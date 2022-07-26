2022/07/26 | 17:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف الإعلامي العراقي رعد اليوسف العبيدي‏ عن تنظيم المنتدى الثقافي العراقي لزيارة ميدانية الى...

ظهرت المقالة الأجداد العراقيون في المتحف الوطني الدانماركي أولاً على المسلة.

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