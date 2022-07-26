الحزب الديمقراطي: ننتظر رد الاتحاد الوطني على مقترح جديد لمرشح الرئيس

2022/07/26 | 17:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، فيان صبري، 07/26/2022، إن حزبها...

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