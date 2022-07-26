النجف تُغلق رابط التقديم على الألف درجة وظيفية وتحصي المتقدمين

2022/07/26 | 18:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن محافظ النجف ماجد الوائلي، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء السقف الزمني للتقديم على (1000) درجة وظيفية بصفة عقد.وقال بيان لمكتب الوائلي، ورد لإيرث نيوز، إن “الأخير أعلن عن انتهاء السقف الزمني للتقديم على (1000) درجة وظيفية بصفة عقد واغلاق المنصة الالكترونية التي افتتحت بتاريخ 6/تموز/2022 واغلقت اليوم الثلاثاء 26/تموز/2022 يذكر ان […]

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