2022/07/26 | 18:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wM2EwC2XOK4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استمرار الخلاف الكردي بشأن منصب رئيس الجمهورية وملفات أخرى في نشرة الــ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استمرار الخلاف الكردي بشأن منصب رئيس الجمهورية وملفات أخرى في نشرة الــ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).