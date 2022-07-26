العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية تستكملان استعداداتهما لإحياء ذكرى عاشوراء

2022/07/26 | 18:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واعأعلن قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية في العراق والعالم الإسلامي التابع للعتبتين المقدّستين الحسينية والعباسية، اليوم الثلاثاء، استكمال استعدادات العتبتين وإصدار الموافقات والتوصيات القانونية الخاصة بإحياء مراسيم عاشوراء خلال الأيام العشر الأولى من شهر محرم الحرام.وأوضح رئيس القسم عقيل عبد الحسين الياسري في حديث لموقع العتبة الحسينية، وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم إصدار الموافقات والتصاريح القانونية لـ (200) موكب وأكثر من (14) طرفا، إضافة إلى الهيئات الخدمية، للمشاركة بأحياء مراسيم عاشوراء خلال الأيام العشرة الأولى من شهر محرم الحرام".وأضاف، أن "منتسبي القسم باشروا منذ مطلع الشهر الجاري، بمنح (الباجات) التعريفية المخصصة لاصحاب الموكب، بهدف ادخالهم ضمن قاعدة بيانات متكاملة لتحديث المعلومات ضمن الموافقات القانونية"، مؤكدا أن "هذه البيانات تم إرسالها إلى الجهات المعنية في قيادة الشرطة وفوج حماية الحرمين الشريفين، ليتم بعدها منح صاحب الموكب التصريح النهائي بنزول الموكب".وأشار إلى أنه "تم تحديد أوقات مخصصة بنزول المواكب والأطراف الحسينية والهيئات، ويبدأ استقبال المواكب من الساعة (7) صباحاً وحتى الساعة (2) فجراً، لتسهيل انسيابية حركة المواكب أثناء دخولهم الى مرقدي الامام الحسين واخيه العباس (عليهما السلام)، مروراً بمنطقة ما بين الحرمين الشريفين".





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