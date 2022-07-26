بوغبا يغيب عن يوفنتوس في مواجهة برشلونة

2022/07/26 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعرض الفرنسي بول بوغبا المنتقل مؤخرا إلى يوفنتوس، لإصابة في ركبته اليمنى، ولن يسافر مع نادي “السيدة العجوز” إلى تكساس لمواجهة برشلونة في مباراة ودية، بحسب ما أعلن “بيانكونيري”.

ونشر يوفنتوس بيانا عبر موقعه الإلكتروني أوضح فيه أنه “بعد الإبلاغ عن ألم في ركبته اليمنى، خضع بول بوغبا لصورة بالأشعة كشفت عن وجود ضرر في الغضروف المفصلي”.

وأضاف أن بوغبا “سيخضع لاستشارة أخصائي بجراحة العظام خلال الساعات القليلة المقبلة”.

ويتعين على نادي “السيدة العجوز” الذي يخوض حاليا جولة صيفية تحضيرية في الولايات المتحدة، مغادرة كاليفورنيا مؤقتا إلى تكساس، حيث يرتقب أن يواجه نادي برشلونة في مباراة ودية فجر الأربعاء، لكن بوغبا لن يكون على متن هذه الرحلة.

وكان بوغبا، عاد إلى يوفنتوس للمرة الثانية هذا الشهر بعقد حر، قادما من مانشستر يونايتد الذي انضم إليه بصفقة قياسية في 2016 بلغت 105 ملايين يورو.

المصدر: أ ف ب

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