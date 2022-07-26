هيئة وطنية تناقش الثغرات الأمنية وسبل معالجتها

2022/07/26 | 19:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقشت الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، اليوم الثلاثاء، وضوع الحدود الفاصلة بين قيادات العمليات والثغرات المحتملة التي قد يستفيد منها الإرهاب.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ترأس اليوم الثلاثاء، اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري (قادة مجتمع الاستخبارات العراقي)، بحضور أعضاء الهيئة، وممثلين عن هيئة الاستخبارات لقيادة العمليات المشتركة".

وناقش الاجتماع، "الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى مناقشة موضوع الحدود الفاصلة بين قيادات العمليات والثغرات المحتملة التي قد يستفيد منها الإرهاب، وجرى تحديد مناطق الثغرات المحتملة، للعمل على سدها وطرح الحلول المقترحة".وبحث الاجتماع، وفق البيان، "موضوع جريمة الإتجار بالبشر، وتحديد معالم هذه الجريمة وتشكيل فريق عمل وطني ينظم سياسة مواجهة مثل هكذا جرائم".

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