2022/07/26 | 19:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت روسيا إنها تخطط للانسحاب من محطة الفضاء الدولية، وإنهاء شراكتها التي استمرت عقودًا مع وكالة ناسا في الموقع المداري، وفقًا لرئيس وكالة الفضاء الروسية المعين حديثًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا ستنسحب من محطة الفضاء الدولية بعد 2024.. ماذا تعني الخطوة وما تعليق بوتين؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا ستنسحب من محطة الفضاء الدولية بعد 2024.. ماذا تعني الخطوة وما تعليق بوتين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).