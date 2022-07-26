“تعيش على بقايا الإرث الاشتراكي”.. خبير بالطاقة يدعو لإعادة هيكلة شركة النفط الوطنية

2022/07/26 | 19:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد الخبير في مجال الطاقة احمد صباح، اليوم الثلاثاء، أن شركة النفط الوطنية العراقية تعيش على بقايا الإرث الاشتراكي، فيما دعا لإعادة هيكلة الشركة، بعد قصور الرؤية والارتجال ولاسيما بعد عام 2014.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال صباح لـ /المعلومة/ إن “القطاع النفطي الأستخراجي متمثلا بشركة […]

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