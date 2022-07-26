التجارة تعلن تسلم تخصيصات شراء 1.5 مليون طن من الحنطة

2022/07/26 | 19:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق دخل للسوق ولديه كمية من الحنطة.

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