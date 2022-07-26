مطار دبي الـ 13 عالمياً في حركة الشحن الجوي

2022/07/26 | 19:20 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

حلّ مطار دبي الدولي في المركز الـ 13 عالمياً في حركة الشحن الجوي للعام الماضي، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن مجلس المطارات الدولي.



وبلغت الطاقة الاستيعابية لمطار دبي الدولي 2.32 مليون طن متري من الحمولات والبضائع في عام 2021، بزيادة قدرها 20% عن الطاقة الاستيعابية لعام 2020، والتي بلغت 1.93 مليون طن متري.

واعتبر عام 2021 بداية انتعاش قطاع الطيران، حيث استوعبت مطارات العالم 4.6 مليار مسافر، بزيادة قدرها 28.3% عن عام 2020، وانخفاضاً بنسبة 49.5% عن نتائج عام 2019.

وشهد أكبر 20 مطاراً، والذين يمثلون 19% من الحركة العالمية (863 مليون مسافر)، زيادة في حركة المسافرين بنسبة 42.9% مقارنةً مع عام 2020 أو انخفاضاً بنسبة 31.9% مقارنة بنتائج عام 2019 (1.27 مليار مسافر).

واعتبر «هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي» أكثر المطارات ازدحاماً في عام 2021، حيث تعامل مع 75.7 مليون مسافر دولي، بزيادة قدرها 76.4% عن أرقام العام الذي سبقه، يليه مطار دالاس فورث وورث في المركز الثاني بـ 62.5 مليون مسافر، ثم مطار دينفر بـ 58.8 مليون مسافر.

وبالنسبة لبيانات الشحن الجوي، فقد زادت الأحجام بنسبة 15.4% على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 125 مليون طن متري في عام 2021.



ومثّلت أحجام الشحن الجوي في أكبر 20 مطاراً حوالي 44% (54.8 مليون طن متري) من الحركة العالمية في عام 2021.

وحلّ مطار هونج كونج الدولي في المركز الأول من حيث حركة الشحن الجوي بـ 5.03 مليون طن متري، يليه مطار ممفيس ثانياً بـ 4.5 مليون طن متري، ثم مطار شنغهاي في المركز الثالث بـ 3.8 مليون طن متري.

واقتربت حركة الطائرات في 2021 من 74 مليون رحلة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18.7% بالمقارنة مع نتائج عام 2020، أو تراجع بنسبة 28.2% بالمقارنة مع 2019.

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