العراق يودع بطولة العرب بخسارة قاسية أمام السعودية

2022/07/26 | 19:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى منتخب شباب العراق، خسارة قاسية من نظيره السعودية بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في بطولة كأس العرب لمنتخبات تحت 20 عاماً.وبهذه الخسائر ودع منتخبنا الشبابي البطولة، إذ سبق وأن تعرض لهزيمة على يد المنتخب الموريتاني بهدف نظيف.

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