صلاح يرشح لجائزة مرموقة في بريطانيا

2022/07/26 | 19:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت منظمة الأنتماء العرقي البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن ترشيح النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول، لحصد جائزة الشخصية الرياضية الأفضل للموسم.وقالت المنظمة ان “محمد صلاح أحد أكثر المهاجمين تميزا في كرة القدم الأوروبية، وحاز على لقب دوري أبطال أوروبا من قبل رفقة الريدز، وكذلك الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح شخصية بارزة في كل أنحاء العالم، ويدافع عن مساواة المرأة في الشرق الأوسط بينما يُظهر إيمانه بشكل بارز على الساحة العالمية”.

وكان محمد صلاح، جدد عقده مع نادي ليفربول لثلاث سنوات، والعقد الجديد سيجعل صلاح أعلى اللاعبين أجرا بالفريق.

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