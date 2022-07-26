مجلس الوزراء العراقي يصدر 5 قرارات تتضمن تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي

2022/07/26 | 19:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، وجرى فيها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من القضايا والملفات الوزارية وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها.وأصدر مجلس …

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