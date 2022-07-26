مجبل فرطوس مستشاراً فنياً لنادي القوة الجوية.. والمدرب قحطان جثير يلوّح بالترحيب

2022/07/26 | 19:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية العراقي، اليوم الثلاثاء، تعيين نجم الكرة العراقية السابق مجبل فرطوس، مستشاراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد 2022-2023.

وقالت الهيئة في بيان تلقت خبر برس (واخ) نسخة منه، “جاء هذا القرار للاستفادة من الخبرة الكبيرة للكابتن مجبل فرطوس، وتجربته المتميزة التي اكتسبها على مدى عقود عديدة في تدريب منتخباتنا الوطنية، فضلا على تدريب العديد من الأندية المحلية والعربية”.

من جهته، رحّب قحطان جثير، مدرب القوة الجوية بتعيين فرطوس مستشاراً لفريقه.

وأكد جثير بأن “وجود فرطوس أحد أبناء القوة الجوية الأوفياء بما يحمله من تجربة وتأريخ، سيسهم في الاستفادة من خبرته الطويلة”.

وأضاف أن “ما يقدمه فرطوس من نصائح تخص الجانب الفني سيكون لها أهمية كبيرة في الارتقاء بأداء الفريق الأزرق وتحقيق ما نأمله من نجاح، ينسجم وما وفرته إدارة النادي من دعم مالي ومعنوي من أجل المنافسة على ألقاب الموسم الجديد”.

وختم جثير “نتطلع إلى نجاح مهمة نادينا وتحقيق أداء ونتائج طيبة، وهذا الأمر بتكاتف الجميع ودعم الجماهير في مختلف الظروف والأوقات”.

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