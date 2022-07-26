مجلس الوزراء يعقد الخميس المقبل اجتماعاً بشأن خليجي 25 واستقطاب ملاك تدريبي أجنبي للوطني

2022/07/26 | 19:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع أكد وزير الشَباب والرياضة رئيس الاتّحاد العراقيّ لكرةِ القدم،عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء سيعقد الخميس المقبل اجتماعاً بشأن خليجي 25 واستقطاب ملاك تدريبي أجنبي للمنتخب الوطني.وقالَ درجال عقب جلسة مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّهَ في الجلسةِ الاعتياديّة لمجلسِ الوزراء اليوم، الوزاراتَ كافة بالتعاون والتنسيقِ لتهيئةِ السبل الكفيلةِ بإنجاحِ خليجي 25 في البصرة، وتذليل جميع الصعوباتِ أمام هذه الاستضافة لتكون بطولةً استثنائيّةً وإظهارها بأبهى صورة".وأكدَ درجال حرصَ الحكومة على إكمالِ كل ما يتعلقُ بهذه البطولة، فضلاً عن الشغفِ الكبير لجمهورنا وترقبهم موعد إقامتها، لتكون الثانيةَ التي ينظمها العراقُ بعد أن أقيمت الأولى في بغداد عام 1979"، لافتاً إلى أن "مجلس الوزراء سيعقدُ الخميس المقبل (28 / 7 / 2022) اجتماعاً موسعاً لمناقشةِ الأمور اللوجستيّة والتخصيصات الماليّة الخاصّة بالبطولة، واستقطاب ملاكٍ تدريبيّ أجنبي لقيادةِ المنتخب الوطنيّ في المرحلةِ المقبلة". واختتمَ درجال حديثه قائلاً: "أتقدمُ بالشكر الجزيلِ لرئيس الوزراء، والوزراء، لدعمهم المُستمر للرياضةِ العراقيّة عمومًا، والمنتخبات الوطنيّة بالأخص، وسعيهم الحثيث والمُخلص لإنجاحِ بطولة خليجي 25، واحتضان الأشقاء في البصرة، والمرحلة المقبلة ستكون الأهمّ والأكثر جهداً كونها تتطلبُ سعينا جميعاً لتوفير الأجواءِ الأفضل للبطولة".وشكل مجلس الوزراء في وقتٍ سابق، لجنةً عُليا برئاسةِ مصطفى الكاظمي، ووزير الشَباب والرياضة عدنان درجال نائبًا له وعضويةِ عددٍ من الوزراء، فضلاً عن محافظِ البصرة وأغلب الجهات الحكوميّة الساندة في المحافظة، لدعم وتهيئةِ مُتطلبات استضافةِ خليجي 25.





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