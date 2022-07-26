الخطوط الجوية العراقية تعلن جدول رحلات الطائر الأخضر ليوم غد

2022/07/26 | 19:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن جدول رحلاتها ليوم غد الأربعاء.وبحسب جدول الخطوط الجوية فإن عدد الرحلات بلغ 57 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية

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