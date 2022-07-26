2022/07/26 | 20:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستبيع 20 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي ضمن خطة سابقة لبيع 180 مليون برميل.

وقالت إدارة بايدن إنها ستبيع 20 مليون برميل إضافي من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي كجزء من بيان أعلن عنه سابقا بهدف تهدئة أسعار النفط.

وقالت الإدارة في أواخر آذار الماضي إنها ستطلق مليون برميل من النفط يوميا لمدة ستة أشهر من احتياطي البترول الاستراتيجي، الموجودة في كهوف على سواحل لويزيانا وتكساس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا تبيع 20 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا تبيع 20 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).