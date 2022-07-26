التجارة: تسلمنا من وزارة المالية 200 مليون دولار لشراء الحنطة

2022/07/26 | 20:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الثلاثاء، تسلمها المخصصات المالية اللازمة للتعاقد مع شركات عالمية لشراء 1.5 مليون طن من الحنطة دعماً للخزين الاستراتيجي.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب محمد حنون، إن "وزارة المالية سلمت وزارة التجارة خلال الاسبوع الحالي 200 مليون دولار للتعاقد على شراء الحنطة"، لافتا الى أن "الوزارة تعمل من خلال هذه الأموال للتعاقد مع مناشئ رصينة سواء كان من خلال المناقصات الرسمية او من خلال الدعوات المباشرة لشراء الحنطة".

وأضاف، أن "الوزارة لديها مذكرات تفاهم مع الجانب الاسترالي والكندي والأمريكي وتسعى من خلالها الى التوقيع مع شركات عالمية لديها حضور في مجال القمح".

وأشار إلى أن "الكمية الاولى المتوقع التعاقد عليها قد تصل الى 400 الف طن تعقبها كميات أخرى تبعاً، لأن العراق لا يمكنه التعاقد على كامل الكمية المطلوبة بسبب تقلبات السوق واحتمالية أن يؤدي ذلك لرفع الأسعار العالمية".

وأكد حنون في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن "العراق دخل للسوق ولديه كمية من الحنطة كافية لسد حاجته حتى نهاية العام الحالي إثر ما انتجه الموسم التسويقي من كمية وصلت إلى 2.2 مليون طن".

وأكمل أن "الوزارة لديها اتفاقات ستبدأ بخطوات متسلسلة الهدف منها توريد 1.5 مليون طن من الحنطة لسد حاجة الاشهر الاولى من العام المقبل"، داعيا "اعضاء مجلس النواب والجهات الرقابية كافة لحضور هذه المناقصات للتأكد من شفافية الاجراءات التي تتبعها الوزارة ومعرفة السياقات الفنية في تنفيذ العقود الحكومية الخاصة بالحنطة".

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