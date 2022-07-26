اتفاقية تعاون بين العراق والسعودية في مجال النقل البحري

2022/07/26 | 20:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أقرت الحكومة السعودية، الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع العراق في مجال النقل البحري.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فقد شهدت جلسة مجلس الوزراء السعودي، "الموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية في مجال النقل البحري".

يذكر أن العراق والسعودية وقعا في العام الماضي، اتفاقية للنقل البحري بين البلدين، تهدف لزيادة حركة مرور السفن التجارية البينية وتسهيل إجراءات الوصول إلى الموانئ.

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