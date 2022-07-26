2022/07/26 | 20:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PGzjTlEYtiU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس الوزراء يوافق على تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي وملفات أخرى في نشرة الـ 6) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس الوزراء يوافق على تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي وملفات أخرى في نشرة الـ 6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).