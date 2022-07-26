2022/07/26 | 20:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ارجع مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، احمد الصفار، ضعف أداء اللجان النيابية الى...

ظهرت المقالة لجان نيابية تشرعن الفساد وأغلب أعضائها ليس من ذوي الاختصاص أولاً على المسلة.

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