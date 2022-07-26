2022/07/26 | 20:03 - المصدر: المسلة

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ظهرت المقالة مجلس الوزراء يعقد الخميس المقبل اجتماعاً بشأن خليجي 25 أولاً على المسلة.

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