وزير الصناعة يكشف لـ

2022/07/26 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اكد وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، الثلاثاء، نجاح مصنع ورق البصرة من الوصل لكميات مقبولة من انتاج الدفاتر المدرسية، مبينا ان الوزارة اجتازت التحدي الاكبر وهو تشغيل المصنع بالاساس بعد نقل المعدات اليه من بغداد.وقال الخباز في حديث لـ (لبغداد اليوم ) ان "المصنع استطاع تحقيق انتاجية مقبولة من الدفاتر بعد خطوة الوزارة بنقل مكائن من بغداد اليه لتطوير عمله ". وعن الأحياء السكنية التابعة للمصنع حي الصناعة والصمود والتأميم ) فقد ذكر الوزير ان "المصنع ليس فيه المبالغ لإنشاء بنى تحتية لهذه الأحياء التابعة له وعليه نحن نريد أن ننسق مع بلدية البصرة والمحافظ اسعد العيداني لغرض تقديم الخدمات لهذه الأحياء".

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