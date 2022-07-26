أب بصري يتحدث بحرقة عن أولاده الاربعة الخريجين بدون عمل (فيديو)

2022/07/26 | 20:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، الثلاثاء، على مقطع مصور لأب بصري وهو يتحدث بحرقة عن أولاده الاربعة الخريجين بدون عمل خلال تظاهرة في قضاء المدينة.

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