2022/07/26 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد تظاهر العشرات من الجالية الكردية في لندن، اليوم الثلاثاء، أمام السفارة التركية للتنديد بمجزرة زاخو في محافظة دهوك.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..جانب من احتجاجات الجالية الكردية في لندن امام السفارة التركية المركز الخبري الوطني.

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