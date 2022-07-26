2022/07/26 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد ودع منتخب شباب العراق بشكل رسمي بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاماً، اليوم الثلاثاء، من دون إحراز أي نقطة بعد خسارة ثانية أمام نظيره السعودي بنتيجة ثقيلة.وانتهت المباراة التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يودع بطولة كأس العرب للشباب بخسارة ثقيلة امام السعودية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يودع بطولة كأس العرب للشباب بخسارة ثقيلة امام السعودية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يودع بطولة كأس العرب للشباب بخسارة ثقيلة امام السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).