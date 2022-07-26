الحكومة العراقية تتخذ خمس قرارات جديدة

2022/07/26 | 20:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية

السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، وجرى

فيها بحث مجمل الأوضاع العامة في

البلاد، ومناقشة عدد من القضايا

والملفات الوزارية وإصدار الت

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