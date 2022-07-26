كربلاء .. تعرف على احدث الأجهزة الطبية والتقنيات المتطورة في مؤسسة الشيخ احمد الوائلي (فيديو)

2022/07/26 | 20:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من ان مؤسسة الشيخ احمد

الوائلي، تتميز بأن مستشفياتها (خديجة

الكبرى والامام الحسن المجتبى "عليهما

السلام") تعدان فريدتان من نوعهما في

العراق والمنطقة، الا انهما يتميزان

بإدخال احدث أجهزة طبية

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